「ど世代すぎてエモい…」藤田ニコル、“nicolaの会”公開「まじでみんな綺麗なまま」「平成世代には刺さりすぎる」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。古畑星夏さん、松井愛莉さん、野中葵さん、泉はるさん、田中若葉さんら豪華モデル陣が集まり、久しぶりの再会を楽しんだようです。
【写真】『nicola』メンバー集結ショット
1、2枚目は、レストランのテーブルを囲む6人の様子で、3枚目は松井愛莉さんとのツーショットです。テーブルにはケーキやキャンドルが置かれており、華やかなムードです。また藤田さんは花束を持っています。ファッション誌『nicola』（新潮社）を読んでいた世代にとっては、懐かしさのある豪華な顔ぶれの再集合となりました。
コメントでは「まじでみんな綺麗なまま」「平成 nicola の面々が集まるなんて、青春が蘇ってくる」「ど世代すぎてエモい…」「ニコラ黄金時代を支えたメンバーが揃うなんて、胸が熱くなりますね」「平成世代には刺さりすぎるメンバー」と歓喜の声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】『nicola』メンバー集結ショット
「胸が熱くなりますね」藤田さんは「nicolaの会 平成世代は読んでた？ 同期の古畑星夏ちゃん松井愛莉ちゃん仲良くしてた野中葵ちゃん泉はるちゃん 同い年の田中若葉ちゃん 久しぶりで沢山話した」とつづり、写真を3枚載せています。
コメントでは「まじでみんな綺麗なまま」「平成 nicola の面々が集まるなんて、青春が蘇ってくる」「ど世代すぎてエモい…」「ニコラ黄金時代を支えたメンバーが揃うなんて、胸が熱くなりますね」「平成世代には刺さりすぎるメンバー」と歓喜の声が寄せられています。
ふっくらおなか目立つワンピ姿現在妊娠中でゆったりとしたプライベートを満喫している藤田さん。24日には「食べて歩いて」と外出した際のかわいいワンピース姿を披露していました。おなかの大きさも目立っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)