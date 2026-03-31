【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）

【映像】“絶品ヘッド”で完璧に繋いだ瞬間

日本代表のFW上田綺世の“絶品ヘッド”に注目が集まっている。189cmの屈強な相手選手に競り勝って完璧に味方へと繋ぐポストプレーにはファンも大興奮の様子だ。

サッカー日本代表は日本時間3月29日、国際親善試合（KIRIN WORLD CHALLENGE 2026）でスコットランド代表と対戦。今年6月に開幕するFIFAワールドカップに向けて強化中の日本は、84分にMF伊東純也のゴールで1―0の勝利を収めた。

前半、控えメンバーを中心に0―0で折り返した中、後半に入って違いを生み出したのが“主力組”だ。特に、62分から投入されたエース上田のポストプレーは圧巻だった。

67分、負傷離脱から代表復帰を果たしたGK鈴木彩艶がロングフィードを送ると、ハーフウェー付近のやや右の落下点に入ったのが上田だ。背番号18は、クロアチアのクラブでプレーする189cmの屈強なDFスコット・マッケンナとの競り合いに完全勝利を収めた。相手が飛ぶよりも先に体を前に入れ、ヘディングでボールを中央へと落とす。後ろからマッケンナの圧力を受けていたもののモノともせず、同じ後半から出場したMF三笘薫に届けた。

日本はそこから、三笘のスルーパスを受けたMF伊東純也がボックス内に持ち込みフィニッシュ。相手GKに防がれたものの、上田のポストプレーをきっかけに決定機を演出した。

この決定機の中でも、特に上田のプレーにはファンも反応。SNSでは「上田だけ別次元」「上田のポストプレー見事過ぎる」「上田綺世こいつやべぇ上手すぎる」「やっぱ上田綺世レベチだわ、強い」「上田綺世のポストプレー化け物だな」「上田のポストプレーホンマやばいな笑」「別格」と、称賛や驚愕の声が数多く寄せられた。

なお、試合はその後、84分に6人の選手が絡む見事なコンビネーションから伊東が先制点をあげ、これが決勝点となり日本は1―0でスコットランドに勝利。W杯に向けて控え組と主力組を試しながらも白星を手にするなど、大きな価値を示す一戦となった。なお、森保一監督が率いる森保ジャパンは次戦、日本時間4月1日に聖地ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦する。

（ABEMA／サッカー日本代表）