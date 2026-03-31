省スペースで情報共有を強化！上下2面対応ディスプレイスタンド
サンワサプライ株式会社は、上下2面にディスプレイを設置できるディスプレイスタンド「CR-PL71BK」を発売した。工場内の工程管理や監視カメラ管理画面、展示会や店舗のサイネージを省スペースで強化でき、移動や高さ調整にも柔軟に対応可能だ。
■上下2画面設置で、管理・監視の視認性と作業効率を向上
上下2面にディスプレイを設置できる構造で、工場の生産管理画面や監視カメラ映像、展示会や店舗のサイネージを限られたスペースでも高い視認性で表示できる。
■本製品を2台並べれば、4画面にも対応
本製品を2台並べることで4画面を1つの大きな画面として構成でき、柔軟に大画面表示が行える。
■32〜65型のディスプレイを取り付けられる
65型サイズ・重さ30kg（1台あたり）までのディスプレイを設置可能だ。VESA400×400mmまでの幅広い機器に対応している。
■環境に合わせて高さを調整可能
上下の高さを無段階で調整可能。作業員の視線に合わせた生産管理表示から、来場者向けの展示会サイネージまで柔軟なレイアウトに対応できる。
■周辺機器などを置ける棚板付き
棚板は耐荷重10kgで、録画機器や再生機器、配信端末などをまとめて設置できる。
■もしもの時も転倒しにくい安全設計（転倒角度 前後左右10°対応）
前後左右に10度まで傾いてしまっても転倒しないよう設計されている。JIS規格の基準をクリアしており、2画面設置時でも安心して使用できる。※1ヵ所あたり、65型、30堊蠹ディスプレイ装着時の条件。
■移動に便利なキャスター付き
ストッパー付き75mmキャスターを4個搭載し、移動のしやすさと設置後の確実な固定を両立できる。
■接触時も安全な角丸設計の棚板
棚板の前側は安全性を考慮した丸みを帯びた設計だ。
■引っ掛けてネジ固定、簡単取り付け
ブラケットをディスプレイ背面に取り付け、スタンドに掛けるだけで簡単に設置できる。最後にネジでしっかり固定する。
■上下2面にディスプレイを設置できるディスプレイスタンド「CR-PL71BK」
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