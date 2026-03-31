今季も多彩なラインアップで球場を熱狂させる。阪神は３月３１日のホーム開幕ＤｅＮＡ戦（京セラ）でチャンピオンユニホームを着用するのを皮切りに、スペシャルデー限定ユニホームをシーズン中に着用する。代表的な「ウル虎の夏」や今季から始まる「ＳＴＡＤＩＵＭ ＨＥＲＯＥＳ ＤＡＹ」など、多くの仕掛けに携わる、営業部興行担当・阪本三千男氏にユニホームの秘密に迫った。

２年ぶりにゴールドのタテジマが帰ってくる。昨季のリーグ優勝を記念し「伝統×王者（強さ）」をコンセプトにした、チャンピオンユニホームを６試合にわたって選手が着用する。

前回優勝の翌年となった２４年も、ホーム開幕３連戦で着用。阪本氏は「選手からもファンの方からも大好評だった」と振り返る。そのことも踏まえ、今季は京セラドームでのホーム開幕３連戦に加え、４月７日からの甲子園開幕３連戦でも着用することになった。

このようにシーズン中、多くのイベントが組まれ、選手たちもサードユニホームに袖を通す。虎党にとっても、毎年の楽しみになっている限定ユニホームのデザインは、どのようにして決まっているのか。

まずは、各スペシャルデー（ウル虎の夏など）ごとに５〜６人ほどのプロジェクトチームを立ち上げる。そこでコンセプトと方向性を決め、メーカーに発注。提示された複数のデザインを絞り込み、監督、選手に確認。そこで出た意見を取り入れ、完成形になっていくという。

サードユニホームとして代表的なのが、２０１３年から始まった「ウル虎の夏」。来場者にもユニホームが配布され、一体感を作り上げる。さらに、夏のもう一つのイベントができた。昨年大きな反響を呼んだ「Ｂ−ＬＵＣＫ ＤＹＮＡＭＩＴＥ ＳＥＲＩＥＳ」だ。

元々は戦後まもない時期に着用され、当時「ダイナマイト打線」と称された頃のユニホーム。昨年復活させると大好評だった。ただ、黒色を採用することには現場目線のハードルがあった。

阪神は１２〜１４年、１８〜１９年とビジターユニホームに黒色を取り入れた。「普段はホームユニホームの方が圧倒的に人気でしたが、黒のビジターの時は同じくらい売れた」と迫力のあるデザインはファンに大人気。一方で複数の選手からは「とにかく暑い」と日光を吸収する黒に不評の意見が出た。そこで「チームが最優先。いいコンディションで戦ってもらいたい」とグレー基調に戻した。

黄色に次ぐチームカラーの黒。ファンからも人気があるため、復活を模索した中、球団創設９０周年の目玉企画として昨年８月、涼しい京セラドームで着用することにした。大阪開催のホームゲームで大阪タイガース時代のブラック。胸には「ＯＳＡＫＡ」の文字が刻まれた。当初の９０周年企画にとどまらず、１００周年へのブランディングとして、今季も多少のデザイン変更をし、８月の京セラドームで着用する。

新たな取り組みもある。６月５日からの楽天３連戦で行われる「ＳＴＡＤＩＵＭ ＨＥＲＯＥＳ ＤＡＹ」だ。昨年までは「Ｆａｍｉｌｙ ｗｉｔｈ Ｔｉｇｅｒｓ」という名称だったイベント。ターゲットはこれまでと変わらず、子どもを中心とした家族。スタジアムには、野球選手以外にも興行を支えるヒーローがいるというコンセプトだ。ユニホームの色は、甲子園の蔦や芝生をイメージした緑に。イベントの意図を、ユニホームを通じて伝えることが球団側の一番の狙いになっている。

球団はさまざまな施策で盛り上げているが、ユニホームは野球選手の戦闘服。「何がなんでも変えるのは違う。ホームユニホームが薄れることはダメ」とバランスにも気を使う。連覇へ挑む２６年シーズン。現場、裏方、ファンが一つになって戦う。（デイリースポーツ・滋野航太）