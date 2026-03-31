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【高性能に！】新登場の「iPad Air M4」をレビューします。iPad Proとも比較しますが、もうこれでいいんじゃないですかね

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚が、自身のYouTubeチャンネルで「【高性能に！】新登場の「iPad Air M4」をレビューします。iPad Proとも比較しますが、もうこれでいいんじゃないですかね」と題した動画を公開した。新しく登場したM4チップ搭載の「iPad Air」13インチモデルをレビューし、同サイズの「iPad Pro」と比較しながら、一般ユーザーにとってのベストな選択肢を提示している。



動画内で戸田は、新型iPad AirとiPad Proを、重量や厚み、ディスプレイの明るさ、処理性能など多角的に比較検証した。「Air」という名称ながら、実はProの方が薄くて軽いという逆転現象に触れつつも、その性能差は日常使いにおいてほぼ体感できないレベルだと指摘する。



ディスプレイの明るさについても、Proの最大1000ニトに対しAirは600ニトであるが、実際に並べて比較し「普通に使っていて全く問題ない」と評価。さらにベンチマークスコアもProがわずかに上回るものの、約8～9万円という大きな価格差を考慮すれば、「よほどプロの性能をいち早く使いたい人とか（中略）そういう理由がない限り、プロを使っている私が敢えて言います。ベストバイはAirですね」と断言した。



一方で、Touch ID（指紋認証）のみでFace ID（顔認証）非搭載である点や、Magic Keyboardを装着した際の総重量が約1.3kgを超え、価格も約5万円と高価である点など、忖度ない辛口な意見も交えて詳細に描写している。



最終的に、戸田は新型iPad Airに「85点」という高得点をつけ、Proに近い性能を手頃に味わえる優秀なモデルだと高く評価した。ただし、最小構成の128GBモデルでは容量が心もとないとし、256GB以上のモデルの購入を推奨している。自身にとって本当に必要なスペックを見極め、賢くタブレットを選ぶための重要な視点となるだろう。