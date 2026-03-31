フィギュアスケート・世界選手権のペアで４位に入った“ゆなすみ”の長岡柚奈が３１日、自身のインスタグラムに新規投稿。２年ぶり４度目の優勝を飾り、今大会限りで第一線を退く坂本花織の慰労パーティーを開いたことを明かした。

「かおちゃん現役生活お疲れ様パーティー」と題し、大会が行われていたプラハの宿泊施設で、ベッドに寝そべり満面の笑みを浮かべた坂本。花束やティアラ、バルーン、ドーナツなどが用意され、全員が楽しそうに同じ時間を共有している。

さらに鍵山ら男子勢も参加し、坂本の人柄が伝わってくるショットも。ミラノ・コルティナ五輪から日本代表チームの精神的支柱として仲間たちを支えてきただけに、信頼関係がにじんでいる。

ファンも「ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮサイコーです」「パジャマパーティーみたいで楽しそう」「かおちゃんもみんなもかわいすぎる」「かおちゃんの爆発笑顔に癒やされます」と書き込んだ。坂本は２９日のエキシビション後に「最高の結果で終われた。思い残すことはない」と万感の思いを込めていた。