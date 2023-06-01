【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にHoly Stoneのドローンが追加された。

本セールの対象製品には、4K HDカメラを搭載し90度までの角度調整が可能な「HS175B」、ブラシレスモーターを搭載した「HS175D-RID」、1080P HDカメラを搭載した手のひらに収まるミニサイズの「HS420」などがラインナップ。また、無人航空機登録制度に対応した、外付け型リモートID発信機もお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Holy Stone ドローン HS175D-RID

「HS175」にブラシレスモーターを搭載したアップグレード版。ブラシレスモーターは静音、高出力、および風圧抵抗力抜群で、モーターの使用寿命が長くなり、内部摩擦による焼損に対するメンテナンスも不要。ドローンが更に高効率でスムーズに作動できる。

4K HDカメラ付きで、写真の画素数は4,096×3,072p（SD側）、録画は2,688×1,512p（SD側）。また、カメラは110度広角で、角度も90度まで調整できる。

Holy Stone ドローン HS420

手のひらに収まる100g未満のミニドローンで、広い屋内での飛行はもちろん、狭い廊下をすり抜けながら、複雑な飛行も可能。プロペラの周りには、手とプロペラの接触を防ぐ全保護プロペラガードが設置されている。

1080P HDカメラを搭載しており、アプリでFPV操縦、空撮練習が可能。さらに、手動でカメラ角度が-90度～0度まで調整可能なため、さまざまな角度から撮影できる。

Holy Stone リモートID HSRID01

【搭載可能なドローン機種】

Holy Stoneドローン：HS175 HS175D HS280D HS900 HS290 HS700E HS720E HS700D HS720 HS166 D60

市場で販売されている100g以上のドローンにも対応。