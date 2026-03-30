お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が30日放送の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演し、4月から始まる「子ども・子育て支援金」制度について私見を語った。

月・金曜のスペシャルキャスターを務めていたフジテレビ「サン!シャイン」が27日で終了し、この日から「DayDay.」に月曜メンバーとして加入。「先週まで別の局出てたんですけど、方々で裏切りだって言われてます」とあいさつして笑いを誘った。

番組では新年度に変化することとして、少子化対策の財源となる「子ども・子育て支援金」制度を取り上げた。公的医療保険料に上乗せして幅広い世代と企業から徴収する制度だが、子育て世帯への支援に限られるため一部で「独身税」との批判の声もある。

カズレーザーは「税金なんで自分が使う使わない、そのサービスを利用しているかどうかに関わらず取られちゃうもんは取られちゃうんですよね。そういうものなので、あまねくいろんな人から取る、頂くというシステム」と制度に理解を示す。

「それはそれとして理解してるんで文句ぐらい言わしてほしいなと。税金はみんな嫌なもんじゃないですか」と話すと、MCの南海キャンディーズ・山里亮太は「恩恵を受けられない税金ってたくさんありますからね」とうなずいていた。

「子ども・子育て支援金」制度で徴収される負担額は会社員や公務員の場合、年収200万円で1人当たり月192円、600万円は月575円、1000万円は月959円となる。