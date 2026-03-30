JO1、ドーム公演のために書き下ろされたスペシャルソング「EIEN」を配信リリース

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4月8・9日に東京ドーム、4月22・23日に京セラドーム大阪にて『JO1DER SHOW 2026‘EIEN 永縁’』を開催するJO1が、同公演のために書き下ろされた楽曲「EIEN」を3月30日0時に配信リリースした。

■メンバーの木全翔也が作詞作曲を手掛け、編曲にも参加

JAM（ファンネーム）とともに過ごした時間や記憶、そしてこれからも進み続けるJO1の覚悟をパフォーマンスを通して届けるという想いが込められた今回のドーム公演。そのスペシャルソングとしてリリースされた「EIEN」は、メンバーの木全翔也が作詞作曲を手掛け、編曲にも参加。

広がりのあるシンセに力強いギターが重なり、シンプルなビートと低音が心地よいグルーヴを生み出す本楽曲は、これまでのJO1らしさを感じさせながらも、あらたな一歩を描くシネマティックなポップスに仕上がっている。

歌詞には、 JO1のこれまでの歩みを表すような言葉が散りばめられ、これまで紡いできた縁や運命とともに前へ進むことの決意が感じられる。

デジタルリリースに合わせてStationheadでのListening Partyや、各種キャンペーンも実施される。詳細はJO1オフィシャルサイトや公式Xで。

なお、ドーム公演のチケットは現在一般発売中。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.03.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「EIEN」

【画像】ドーム公演のポスター

■関連リンク

ドーム公演特設サイト

https://cloud.jo1.jp/feature/jo1dershow2026_eien

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/