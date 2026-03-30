前をじっと見つめながら前足を広げて踏ん張る猫さん。可愛いけど不思議なポーズが注目を集めています。

謎のポーズをとる猫さんの投稿は47万回以上表示され、「可愛いですね」「いいね」といったコメントが寄せられています。

【写真：『いま産まれた？』元野良猫が飼い主さんの前で『謎のポーズ』を決めて…尊すぎる瞬間】

謎のポーズを決めたしずくちゃん

Xアカウント『さばりんご。』に投稿されたのは、思わず目を止めてしまう猫さんの姿。登場したのは、黒猫「しずく」ちゃん。しずくちゃんは、半年前までお外で生活をしていた保護猫なのだそう。

「なんだお前そのポーズは 今この世に産まれたのかよ」と題された写真には、前足を大きく広げて踏ん張り、目をぱっちりと開けて正面を見つめるしずくちゃんの姿がありました。確かに、生まれたての子鹿が立っている姿に似ています。また、必死に何かを訴えかけているようにも見えます。

真意は分からないけど可愛い

半年前にパパさんに保護されるまでは、野生で生活をしていたというしずくちゃん。写真に写ったしずくちゃんのポーズは、野良猫が敵を威嚇しているようにも見えます。

しずくちゃんのポーズの真意は分かりませんが、「半年前まで野良サバイバル生活をしてた猫が、今や変なポーズをたくさんの人に見られる猫に…！」とパパさんが言うように、保護されてからのしずくちゃんは毎日楽しく暮らしているそうです。もしかしたら、変わったポーズをパパさんに見せて遊ぶ心の余裕が生まれたのかもしれませんね。

パパさんに溺愛されて、幸せに暮らすしずくちゃん。今後、しずくちゃんがどのような姿を見せてくれるか楽しみです。

投稿には、「それにしてもキャラクターちっくなポーズ、キュートすぎる…野生の名残りかなぁ」「かわいいぃいい」といったコメントが寄せられています。

Xアカウント『さばりんご。』には、パパに溺愛されて暮らすしずくちゃんの愛らしい姿が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント『さばりんご。』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。