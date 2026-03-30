ウェストでポストシーズンへ出場する10チームが決定…プレーオフ進出決定は2チームのみ

NBAの2025－26レギュラーシーズンは、3月30日（現地時間29日、日付は以下同）を終えて残り約2週間となった。

ウェスタン・カンファレンスでは、SGAことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー率いる首位のオクラホマシティ・サンダー、ビクター・ウェンバンヤマ擁する2位のサンアントニオ・スパーズが「NBAプレーオフ2026」出場を決めている。また、9位のポートランド・トレイルブレイザーズ、10位のゴールデンステイト・ウォリアーズが「プレーイン・トーナメント」参戦を決めている。

3位のロサンゼルス・レイカーズから、8位にいるロサンゼルス・クリッパーズが、残り約2週間でプレーオフ進出をかけた順位争いを繰り広げることとなる。6位以内で終えれば、プレーオフへストレートインできるが、7位以下になると一発勝負のプレーインで勝ち切って、プレーオフ出場権を勝ち取らなければならない。

2025－26レギュラーシーズンにおける、3月30日終了時点のウェスト順位表は下記のとおり。11位から15位にいる5チームは、すでにポストシーズン進出の可能性が消滅している。なお、プレーインは4月15日から18日にかけて開催され、同19日にプレーオフが幕を開ける。



※%=パーセント、★=プレーオフ進出決定、*=プレーイン参戦決定、×=ポストシーズン出場の可能性が消滅

◆■ウェスタン・カンファレンス最新版順位表

１位 オクラホマシティ・サンダー★（59勝16敗／勝率78.7%）



２位 サンアントニオ・スパーズ★（56勝18敗／勝率75.7%）



３位 ロサンゼルス・レイカーズ（48勝26敗／勝率64.9%）



４位 デンバー・ナゲッツ（48勝28敗／勝率63.2%）



５位 ミネソタ・ティンバーウルブズ（45勝29敗／勝率60.8%）



６位 ヒューストン・ロケッツ（45勝29敗／勝率60.8%）



７位 フェニックス・サンズ（41勝33敗／勝率55.4%）



８位 ロサンゼルス・クリッパーズ（39勝36敗／勝率52.0%）



９位 ポートランド・トレイルブレイザーズ*（38勝38敗／勝率50.0%）



10位 ゴールデンステイト・ウォリアーズ*（36勝39敗／勝率48.0%）



11位 メンフィス・グリズリーズ×（25勝49敗／勝率33.8%）



12位 ニューオーリンズ・ペリカンズ×（25勝51敗／勝率32.9%）



13位 ダラス・マーベリックス×（24勝50敗／勝率32.4%）



14位 ユタ・ジャズ×（21勝54敗／勝率28.0%）



15位 サクラメント・キングス×（19勝57敗／勝率25.0%）

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