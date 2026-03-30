ウェストでポストシーズンへ出場する10チームが決定…プレーオフ進出決定は2チームのみ

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　NBAの2025－26レギュラーシーズンは、3月30日（現地時間29日、日付は以下同）を終えて残り約2週間となった。


　ウェスタン・カンファレンスでは、SGAことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー率いる首位のオクラホマシティ・サンダー、ビクター・ウェンバンヤマ擁する2位のサンアントニオ・スパーズが「NBAプレーオフ2026」出場を決めている。また、9位のポートランド・トレイルブレイザーズ、10位のゴールデンステイト・ウォリアーズが「プレーイン・トーナメント」参戦を決めている。


　3位のロサンゼルス・レイカーズから、8位にいるロサンゼルス・クリッパーズが、残り約2週間でプレーオフ進出をかけた順位争いを繰り広げることとなる。6位以内で終えれば、プレーオフへストレートインできるが、7位以下になると一発勝負のプレーインで勝ち切って、プレーオフ出場権を勝ち取らなければならない。


　2025－26レギュラーシーズンにおける、3月30日終了時点のウェスト順位表は下記のとおり。11位から15位にいる5チームは、すでにポストシーズン進出の可能性が消滅している。なお、プレーインは4月15日から18日にかけて開催され、同19日にプレーオフが幕を開ける。

※%=パーセント、★=プレーオフ進出決定、*=プレーイン参戦決定、×=ポストシーズン出場の可能性が消滅


◆■ウェスタン・カンファレンス最新版順位表

１位 オクラホマシティ・サンダー★（59勝16敗／勝率78.7%）

２位 サンアントニオ・スパーズ★（56勝18敗／勝率75.7%）

３位 ロサンゼルス・レイカーズ（48勝26敗／勝率64.9%）

４位 デンバー・ナゲッツ（48勝28敗／勝率63.2%）

５位 ミネソタ・ティンバーウルブズ（45勝29敗／勝率60.8%）

６位 ヒューストン・ロケッツ（45勝29敗／勝率60.8%）

７位 フェニックス・サンズ（41勝33敗／勝率55.4%）

８位 ロサンゼルス・クリッパーズ（39勝36敗／勝率52.0%）

９位 ポートランド・トレイルブレイザーズ*（38勝38敗／勝率50.0%）

10位 ゴールデンステイト・ウォリアーズ*（36勝39敗／勝率48.0%）

11位 メンフィス・グリズリーズ×（25勝49敗／勝率33.8%）

12位 ニューオーリンズ・ペリカンズ×（25勝51敗／勝率32.9%）

13位 ダラス・マーベリックス×（24勝50敗／勝率32.4%）

14位 ユタ・ジャズ×（21勝54敗／勝率28.0%）

15位 サクラメント・キングス×（19勝57敗／勝率25.0%）



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