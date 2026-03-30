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反抗的な受験生には「まず平穏な家庭にする」ことが最優先。勉強しない子に悩む親が見落としがちな視点

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思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【中３息子が怖い】反抗的な受験生との親子関係改善法３STEP」と題した動画を公開。受験勉強をせず反抗的な態度をとる子どもに対し、親が「怯えながら暮らしている」という問題を取り上げ、まずは親子が物理的・心理的に「距離を取る」ことの重要性を説いた。



動画では、中学3年生の息子が受験勉強をせずにスマートフォンばかり触っており、注意をすると口論になって親子ともに疲弊してしまうという相談が紹介された。道山氏はこの状況について、親が子どもに怯えながら生活している時点で「いい状態ではない」と指摘。関係改善の第一歩として、まず親が「おびえなくていい距離で生活する」ことを提案した。



具体的な方法として、同じ家にいるだけで恐怖を感じる場合は、子どもを全寮制のフリースクールに預けたり、親が一時的に実家に帰ったりするなど物理的に離れることを推奨。また、同じ部屋にいる時だけ恐怖を感じるなら、子どもが帰宅する前に自分の部屋へ移動する、仕事を増やして顔を合わせる時間を減らしパートナーに子育てを任せる、といった対策を挙げた。特に、注意をすると子どもが暴れてしまう場合は、「一旦、注意はやめる」という選択も必要だと語った。



受験勉強については、「させなくていい」と割り切ることが肝心だという。親が注意をやめれば、家庭内の衝突は減り「9割くらい悩みはなくなる」と説明。その結果、子どもが勉強せずに受験に落ちたとしても、それは「そもそも勉強しなかった自分のせい」であり、本人が結果から学ぶ貴重な機会になるとした。親が無理に勉強させて合格させてしまう方が、かえって子どもの成長を妨げる可能性があると述べた。



ただし、人に迷惑をかけること、人を傷つけること、法律やルールに違反することの3点については「絶対に言わないといけない事」として例外だとした。これらの重大な事柄すら恐怖で伝えられないのであれば、一人で抱え込まず、パートナーや第三者の力を借りるべきだと締めくくった。子どもの行動を無理に変えようとする前に、まずは親が精神的に安定できる環境を整えることが、健全な親子関係への第一歩となるのかもしれない。