【ボスジャン親子セットキャンペーン】 受付期間：3月30日～5月28日23時59分 発送予定：6月中旬 【サントリー：「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」コラボレーションドリンク】 3月31日 発売 価格：各202円

サントリーは、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とのコラボレーション第2弾としてドリンク2種を3月31日に発売する。価格は202円。

今回のコラボレーション第2弾では、「クラフトボス果汁」シリーズの新作としてキウイを使ったドリンク2種が展開。計4種の果汁とエキス（アロエ、キウイ、ぶどう、乳酸発酵ぶどう）をブレンドした「クラフトボス アロエ＆キウイ」と、2025年4月に発売された「クラフトボス ベリー＆アサイー」のパッケージをリニューアルしたものが発売される。

また、ドリンクだけでなくカメ族の王（＝BOSS）クッパとクッパJr.をモチーフにしたボスジャン親子セットが当たるキャンペーンも展開。キャンペーンは3月30日より開始されており、特設サイトより必要事項を記入することで応募できる。

□プレゼントキャンペーン

ボスジャン親子セットが当たるキャンペーン

「クラフトボス アロエ＆キウイ」

「クラフトボス ベリー＆アサイー」

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