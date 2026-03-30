大阪の「堂島ロール」グッズ化 巨大クッション、ブランケット、前髪クリップも【一覧】
大阪の名物スイーツ「堂島ロール」（株式会社Mon cher）がグッズ化されることが決まった。株式会社GRANUPとコレボレーションし、店頭くじ「ドリーミーくじ」が、夏に発売される。
【画像多数】堂島ロールの気持ちになれるブランケット、ふわふわスクイーズ、ラバー前髪クリップなど
ふわふわの生地と、とろけるクリーム…堂島ロールのおいしさをモチーフにしたアイテムをラインナップ。詳細は今後発表される。
■堂島ロール ドリーミーくじ 企画概要
開始時期：2026年7月25日（土）
販売形式：店頭くじ（ドリーミーくじ）
価格：880円（税込）
著作権表記：（C）Moncher
商品ラインナップ
・A賞：堂島ロールクッション／全1種
本物のパッケージを再現した箱入りクッション！ふわふわの「堂島ロール」を再現した、くつろぎタイムにぴったりなビッグサイズのクッション。
サイズ：約H160×W250×D400mm
・B賞：堂島ロールブランケット/全2種
おなじみのパッケージに包まれて、「堂島ロール」の気持ちになれる…（？）ブランケット・
サイズ：H700×W1000mm
・C賞：おでかけ小物入れ/全4種
「堂島ロール」が1本入るトートバッグや、使い勝手の良いポーチなど。
サイズ：（1）約Ｈ90×Ｗ140mm （2）φ90mm （3）約Ｈ90×W140mm （4）約Ｈ320×Ｗ250×Ｄ100mm
・D賞：選べるスクイーズキーチェーン/全8種
思わず触りたくなる！「堂島ロール」のふわふわ感を表現したスクイーズ。
サイズ：約H50×W80×D50mm
・E賞：ラバー前髪クリップ／全6種
使いやすいサイズ感と可愛らしいデザインで、日常使いにもぴったりのアイテム。
サイズ：約H86×W54mm
・F賞：選べるハンドタオル／全6種
上品なデザインで、使いやすいハンドタオル。
サイズ：H200×W200mm
・ラスト賞：やわらかシリコンルームライト
最後の1枚を引くとゲット！やさしい灯りがお部屋をそっと包みこむ存在感抜群のルームライト。
サイズ：約H228×W350×D200mm
【画像多数】堂島ロールの気持ちになれるブランケット、ふわふわスクイーズ、ラバー前髪クリップなど
ふわふわの生地と、とろけるクリーム…堂島ロールのおいしさをモチーフにしたアイテムをラインナップ。詳細は今後発表される。
■堂島ロール ドリーミーくじ 企画概要
開始時期：2026年7月25日（土）
販売形式：店頭くじ（ドリーミーくじ）
価格：880円（税込）
著作権表記：（C）Moncher
・A賞：堂島ロールクッション／全1種
本物のパッケージを再現した箱入りクッション！ふわふわの「堂島ロール」を再現した、くつろぎタイムにぴったりなビッグサイズのクッション。
サイズ：約H160×W250×D400mm
・B賞：堂島ロールブランケット/全2種
おなじみのパッケージに包まれて、「堂島ロール」の気持ちになれる…（？）ブランケット・
サイズ：H700×W1000mm
・C賞：おでかけ小物入れ/全4種
「堂島ロール」が1本入るトートバッグや、使い勝手の良いポーチなど。
サイズ：（1）約Ｈ90×Ｗ140mm （2）φ90mm （3）約Ｈ90×W140mm （4）約Ｈ320×Ｗ250×Ｄ100mm
・D賞：選べるスクイーズキーチェーン/全8種
思わず触りたくなる！「堂島ロール」のふわふわ感を表現したスクイーズ。
サイズ：約H50×W80×D50mm
・E賞：ラバー前髪クリップ／全6種
使いやすいサイズ感と可愛らしいデザインで、日常使いにもぴったりのアイテム。
サイズ：約H86×W54mm
・F賞：選べるハンドタオル／全6種
上品なデザインで、使いやすいハンドタオル。
サイズ：H200×W200mm
・ラスト賞：やわらかシリコンルームライト
最後の1枚を引くとゲット！やさしい灯りがお部屋をそっと包みこむ存在感抜群のルームライト。
サイズ：約H228×W350×D200mm