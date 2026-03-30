「Collectors Atelier」

アユートは、Astell&KernのDAP(デジタルオーディオプレーヤー)を安全かつ便利に保管・保護するために設計されたというプレミアムキャリングケース「Collectors Atelier」(コレクターズ・アトリエ)を、4月3日に発売する。価格は38,500円。

直販ECサイト「アキハバラe市場」および正規取扱販売店のオーディオ専門店や楽器店、プロオーディオショップ、Amazon、一部ECショップ等の販路限定品。

「単なる保護機能にとどまらず、所有の価値を高めるプレミアムなコレクターズアイテムであり、真のDAPコレクターの五感を満たすために作られた」というキャリングケース。

1864年に創業したドイツの名門タンナー、ペルリンガーのシュランケン・カーフレザーを採用している。アフリカのトーゴ地方産の高級雄子牛革を使用し、同社独自のシュランケン・レザー加工技術によって仕上げられたもので、カーフレザー本来の柔らかさを保つために、熱処理は一切行なわない。

そのかわりに特殊な化学処理によって意図的にレザーを収縮させることで、レザーの自然な外観と質感を美しく保ち、極めて柔らかく、かつ高い弾力性を備えた表面が生まれるという。

収縮工程によって自然に形成された質感は、小さな傷に対する優れた耐久性を持ち、「使い込むにつれて革は手に馴染み、よりしなやかになり、時が経つにつれて深みのある光沢と豊かな質感が生まれる」とのこと。

カラーはBlackのみ、外形寸法は190×184×58mm(幅×奥行き×高さ)、重さは約455g。仕切り位置をカスタマイズでき、縦用仕切×1、横用仕切×4、上面カバー×1が付属する。

仕切り位置はカスタマイズ可能。縦用仕切×1、横用仕切×4、上面カバー×1が付属する