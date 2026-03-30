【2026年3月・4月発売!】今週発売! ファミリーマートの注目新作スイーツ5選
今週から4月に突入。桜前線は現在北上中で、今後は北陸や東北、北海道エリアで開花・満開を迎えます。晴れた日にはお気に入りのスイーツ片手に、映えスポットに出かけるのもいいですね!
2026年3月・4月の新作5品まとめ(3月31日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで3月31日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
ファミリーマート2026年3月・4月のスイーツ新商品まとめ
いちご&ミルクのダブルホイップサンド、クッキー&クリームのタルト、チョコバナナのクレープ、一口サイズの生チョコトリュフ、銀座コージーコーナー監修のワッフルコーンアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「ダブルホイップサンド（いちご&ミルク）」(150円)
「ダブルホイップサンド（いちご&ミルク）」(150円)
価格 : 150円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ホイップがダブルで楽しめる菓子パン。ふんわりとしたロールパンにいちごとミルクのホイップを絞り、2色のクランチをトッピングしました。
「クッキー&クリームタルト」(230円)
「クッキー&クリームタルト」(230円)
価格 : 230円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
バニラホイップにクッキーとチョコチップをトッピングしたボリューム感のあるタルトです。
「チョコバナナクレープ」(368円)
「チョコバナナクレープ」(368円)
価格 : 368円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
チョコバナナのクレープ。バナナ果肉と2種のホイップ(ホイップ・チョコホイップ)に線掛けのチョコやアーモンドなどをトッピングで、もちもち食感が好評のクレープ生地で包みました。
「生チョコトリュフ」(298円)
「生チョコトリュフ」(298円)
価格 : 298円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
一口サイズの生チョコトリュフ。ファミリーマートオリジナルチョコレートと北海道生クリームを使用した生チョコでホイップクリームを包みました。
「ロッテ 銀座コージーコーナー監修 ワッフルコーンジャンボシュークリーム」(348円)
「ロッテ 銀座コージーコーナー監修 ワッフルコーンジャンボシュークリーム」(348円)
価格 : 348円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
銀座コージーコーナー監修のもと、人気の「ジャンボシュークリーム(ホイップ&カスタード)」の味わいをイメージした、コクとミルク感が楽しめる2色巻きのワッフルコーンアイスです。
[ファミリーマート限定・数量限定]
まとめ
3月31日発売の新商品は、いちごとミルクのホイップを絞ったロールパン「ダブルホイップサンド（いちご&ミルク）」、ボリューミーな仕立ての「クッキー&クリームタルト」、バナナ果肉と2種のホイップを包んだ「チョコバナナクレープ」、ファミマオリジナルチョコと北海道生クリームを使用した「生チョコトリュフ」、コクとミルク感が楽しめる2色巻きのワッフルコーンアイス「ロッテ 銀座コージーコーナー監修 ワッフルコーンジャンボシュークリーム」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
2026年3月・4月の新作5品まとめ(3月31日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで3月31日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
ファミリーマート2026年3月・4月のスイーツ新商品まとめ
「ダブルホイップサンド（いちご&ミルク）」(150円)
「ダブルホイップサンド（いちご&ミルク）」(150円)
価格 : 150円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ホイップがダブルで楽しめる菓子パン。ふんわりとしたロールパンにいちごとミルクのホイップを絞り、2色のクランチをトッピングしました。
「クッキー&クリームタルト」(230円)
「クッキー&クリームタルト」(230円)
価格 : 230円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
バニラホイップにクッキーとチョコチップをトッピングしたボリューム感のあるタルトです。
「チョコバナナクレープ」(368円)
「チョコバナナクレープ」(368円)
価格 : 368円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
チョコバナナのクレープ。バナナ果肉と2種のホイップ(ホイップ・チョコホイップ)に線掛けのチョコやアーモンドなどをトッピングで、もちもち食感が好評のクレープ生地で包みました。
「生チョコトリュフ」(298円)
「生チョコトリュフ」(298円)
価格 : 298円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
一口サイズの生チョコトリュフ。ファミリーマートオリジナルチョコレートと北海道生クリームを使用した生チョコでホイップクリームを包みました。
「ロッテ 銀座コージーコーナー監修 ワッフルコーンジャンボシュークリーム」(348円)
「ロッテ 銀座コージーコーナー監修 ワッフルコーンジャンボシュークリーム」(348円)
価格 : 348円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
銀座コージーコーナー監修のもと、人気の「ジャンボシュークリーム(ホイップ&カスタード)」の味わいをイメージした、コクとミルク感が楽しめる2色巻きのワッフルコーンアイスです。
[ファミリーマート限定・数量限定]
まとめ
3月31日発売の新商品は、いちごとミルクのホイップを絞ったロールパン「ダブルホイップサンド（いちご&ミルク）」、ボリューミーな仕立ての「クッキー&クリームタルト」、バナナ果肉と2種のホイップを包んだ「チョコバナナクレープ」、ファミマオリジナルチョコと北海道生クリームを使用した「生チョコトリュフ」、コクとミルク感が楽しめる2色巻きのワッフルコーンアイス「ロッテ 銀座コージーコーナー監修 ワッフルコーンジャンボシュークリーム」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】