「ハレの日」 の参加型マルシェ！クリオマリアージュ「Marche for wedding - Life Memories Edition -」

記事ポイント 結婚式・七五三・家族記念日など”ハレの日”をテーマに50ブランドが目黒に集結ドレス試着・プロヘアアレンジ・フォトブース・ワークショップなど体験型コンテンツが充実ウェディングゾーンに加えBaby & Kidsゾーンも充実し、子連れ家族も1日楽しめる内容 結婚式・七五三・家族記念日など”ハレの日”をテーマに50ブランドが目黒に集結ドレス試着・プロヘアアレンジ・フォトブース・ワークショップなど体験型コンテンツが充実ウェディングゾーンに加えBaby & Kidsゾーンも充実し、子連れ家族も1日楽しめる内容

2026年4月24日（金）〜26日（日）の3日間、目黒studio EASEにてマルシェ型体験イベント「Marche for wedding - Life Memories Edition -」が開催されます。

結婚式・前撮り・七五三・家族の記念日をテーマに、衣装・リング・花・フォトブースまで50ブランドが一か所に集まり、見て・触れて・体験しながら準備を進められる3日間です。

クリオマリアージュ「Marche for wedding - Life Memories Edition -」

開催日時：2026年4月24日（金）17:30〜21:00（レセプションパーティー・フリードリンクあり）／25日（土）・26日（日）11:00〜18:00会場：目黒studio EASE（東京都品川区西五反田3-1-2）アクセス：目黒駅より徒歩3分入場料：一般500円（税込）・中学生以下無料（当日現金払い・当日中再入場可）共同開催：クリオマリアージュ（株式会社コードスリー）／EASE（株式会社ペンコミュニケーション）共同運営：Webメディア ARCH DAYS

このイベントは、特別な日を自分らしい形で残したいカップルや家族に向けた、参加型マルシェです。

単なる展示会ではなく、プロスタッフに相談しながらドレスを試着したり、プロヘアメイクによるクイックアレンジを体験したりと、実際の感触を確かめながら準備を進められる点が魅力となっています。

Weddingゾーン：衣装・リング・花・引き出物まで一括体験

ウェディングゾーンには衣装6ブランド・リング3ブランド・アクセサリー4ブランド・装飾4ブランド・ギフト&引き出物5ブランドなど、計35ブランドが出展します。

プロフロリストによる「花診断」やウェルカムボード制作ワークショップも開催され、装花のイメージを具体的に膨らませられます。

有料フォトブースではプロカメラマンによる本格撮影が体験でき、無料フォトブース3か所ではドレス試着＋ヘアアレンジ姿のままセルフ撮影とその場でのプリントアウトも楽しめます。

引き出物マルシェにはJODAN.・KURAMAE CANNELE・LA PETITE EPICERIE・per groceryなど個性豊かなブランドが揃い、今の結婚式トレンドを一気に収集できます。

Baby & Kidsゾーン：子連れ家族が丸1日楽しめるコンテンツ

ARCH DAYSプロデュースのBaby & Kidsゾーンには、海外子供服・オリジナルアイテムを展開する8ブランドを含む計14ブランドが出展します。

キッズヘアセット体験・ミニファッションショー・親子ワークショップのほか、フードキッチンカーも出店し、春の気候の中で食事やスイーツも楽しめます。

フォトジェニックなフォトスポットで撮影しながら、子どもも大人も充実した1日を過ごせる内容となっています。

50ブランドが集まるマルシェ型イベントで、結婚準備のアイデアをまとめて一か所で収集できます。

試着・ヘアアレンジ・フォトブース・ワークショップと体験型コンテンツが充実し、自分たちのスタイルを実際に確かめながら選べます。

Baby & Kidsゾーンも整い、子連れ家族が”ハレの日”の思い出づくりを一緒に楽しめるイベントとなっています。

「Marche for wedding」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場料はいくらですか？

A. 一般500円（税込）、中学生以下は無料です。

当日現金払いで、当日中の再入場も可能です。

Q. どんな体験コンテンツがありますか？

A. ドレス試着・プロヘアメイクによるクイックアレンジ・有料および無料フォトブースでの撮影体験・フロリストによる花診断・ウェルカムボード制作ワークショップなど、多彩な体験型コンテンツが用意されています。

Q. 子ども連れでも楽しめますか？

A. ARCH DAYSプロデュースのBaby & Kidsゾーンが設けられており、子供服・ギフト・フードキッチンカー・キッズヘアセット・親子ワークショップなど、子連れ家族が1日楽しめるコンテンツが充実しています。

中学生以下は入場無料です。

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