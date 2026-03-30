野田洋次郎、Yeの新作『BULLY』に参加していた 生音レコーディングで5曲に関与
Ye（カニエ・ウェスト）が27日にリリースした12枚目のアルバム『BULLY』に、野田洋次郎（RADWIMPS）が参加していることがわかった。野田が自身のXで明かした。
【画像】野田洋次郎、Yeの新作『BULLY』に参加していたことを明かす【投稿全文】
野田は28日の投稿で、「2024年10月頃東京にて、はじめて友人経由でYeに呼ばれた。リリース直前だというアルバムにひと晩、思い浮かんだアレンジを好き勝手加えるだけのはずが、アルバムに参加することになり、生音レコーディングを手伝うことになった」と経緯を説明。「最終的に僕たちの録音は5曲で使われることになったようです」と明かし、「Ye、リリースおめでとう」と祝福の言葉を送った。
投稿では、参加楽曲として「BEAUTY AND THE BEAST」「WHITE LINES」「CIRCLES」「HIGHS AND LOWS」「BULLY」の5曲を挙げ、それぞれで野田がBand Leader／Band Producerとしてクレジットされていることも明らかにしている。
『BULLY』は、東京でコンセプト化、制作された作品。写真家・森山大道によるモノクロ写真がカバーアートに採用されている。
【画像】野田洋次郎、Yeの新作『BULLY』に参加していたことを明かす【投稿全文】
野田は28日の投稿で、「2024年10月頃東京にて、はじめて友人経由でYeに呼ばれた。リリース直前だというアルバムにひと晩、思い浮かんだアレンジを好き勝手加えるだけのはずが、アルバムに参加することになり、生音レコーディングを手伝うことになった」と経緯を説明。「最終的に僕たちの録音は5曲で使われることになったようです」と明かし、「Ye、リリースおめでとう」と祝福の言葉を送った。
『BULLY』は、東京でコンセプト化、制作された作品。写真家・森山大道によるモノクロ写真がカバーアートに採用されている。