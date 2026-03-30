日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「畳鰯」という漢字を読めますか。そのまま読めばOK。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：たたみいわし

畳鰯は、カタクチイワシの稚魚であるシラスを薄く広げ、天日で乾燥させて板状にした食品です。形が畳のように平らで四角く仕上がることからこの名称がつけられています。

生のシラスを竹枠や網の上に均一に広げ、天日で乾燥させます。乾燥すると薄い板状になり、手で折るとパリッと割れる硬さになります。保存性が高く、持ち運びが容易な食品として古くから作られてきました。

おもに静岡県や神奈川県の沿岸地域で生産されています。とくに駿河湾や相模湾はカタクチイワシの漁獲量が多く、シラス加工品が盛んな地域です。シラス干しやちりめんじゃこと並ぶ加工品のひとつで、漁港周辺の土産物店や市場で販売されています。

食べ方はシンプルで、そのまま食べるほか、軽く炙ると香ばしさが引き立ちます。表面が少し色づく程度が食べ頃です。

しょう油を少量つけてご飯のお供に。そのままお酒のつまみにもぴったり。また、細かく刻んでご飯に混ぜたり、味噌汁の具として使っても美味です。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】食べ物当て「畳鰯」 お酒のつまみにもぴったり（2枚）