この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】靴を脱ぐ場所は自分次第？段差でゾーニングされた1LDKを内見！」と題した動画を公開した。動画では、東京都中野区にある、段差と床材で空間が仕切られた個性的な賃貸物件を内見し、その特徴的な間取りの魅力を解説している。



玄関の扉を開けると、コンクリート打ちっ放しの壁とタイル張りの土間が広がる。驚くべきことに、この土間は奥のキッチンまで続いており、靴を脱ぐ場所を住み手が自由に決められるスタイルとなっている。水回りもタイル張りで統一されており、トイレの緊急時に靴を脱ぐ手間が省けるというメリットも紹介された。



部屋の中央には段差が設けられ、一段下がったフローリング部分がリビングスペースとなっている。壁や扉ではなく段差で空間をゾーニングすることで、天井の高さによる開放感を保ちつつ、こもり感のある落ち着いた空間を演出している。キッチンからリビングを見下ろす形になるため、料理をしながらでも自然に会話ができ、配膳の動線もスムーズだ。



さらに奥には、ガラスの引き戸で仕切られた5.7帖の寝室スペースがある。クローゼットのバーが手前に伸びる便利なギミックが備わっており、奥の物を取り出す際もストレスなくピックアップできる工夫が施されている。



建具で仕切られているのは水回りだけで、それ以外はゆるやかにつながる不思議な間取り。ワンルームのようにひと続きでありながら、LDKのように用途が分かれているこの物件は、「住み手が自分で仕上げていける」という自由度の高さが最大の魅力である。型にはまらない独自のライフスタイルを求める人にとって、空間づくりの大きなヒントになりそうだ。