連続テレビ小説「風、薫る」初回 穏やかな日常から一転 ラスト“一言”に視聴者ざわつく「一気に不穏」「嫌な予感が…」【ネタバレあり】

連続テレビ小説「風、薫る」初回 穏やかな日常から一転 ラスト“一言”に視聴者ざわつく「一気に不穏」「嫌な予感が…」【ネタバレあり】