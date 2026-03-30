なにわ男子・西畑大吾、朝ごはんを抜いて栃木へ 「爆弾ハンバーグ」「ドデカ炒飯」など続々登場
タレントの優香、なにわ男子・西畑大吾が、きょう30日放送のテレビ朝日系『帰れマンデー見っけ隊!!＆Qさま!!豪華2本立て3時間SP』（後7：00〜9：54 ※一部地域を除く）に出演する。
【番組カット】おいしそう…ミシュラン二つ星シェフの「おでん」
『帰れマンデー』では、タカアンドトシがゲストと一緒に飲食店の人気メニューを当てる「帰れま10」の特別編を届ける。栃木県を舞台に「人気ローカルチェーン店で売上1位を当てないと食べれま店（てん）」に挑む。
優香、西畑、そして栃木出身のU字工事が参戦し、4軒を巡ってそれぞれの売上
1位メニューを予想していく。正解すれば1位メニューを食べられるが、予想を外すと食べられない。この挑戦のために朝ごはんを抜いてきたという西畑は「めちゃくちゃお腹が空いています！」と本気モード。
1軒目は、栃木県民への番組アンケートで「好きなローカルチェーン店」第2位に選ばれたファミリーレストラン「フライングガーデン」。ハンバーグやチキンなど肉尽くしのメニュー全82品がそろう。特に「爆弾ハンバーグ」は栃木県民に“バクハン”の愛称で親しまれているという。しかし、6種類のソースから選べ、ソースごとにランキングが集計されていた…。
2軒目は、昨年3月にオープンしたばかりで早くも連日大行列の「肉飯屋」へ。U字工事も何度か行こうと試みるも、その行列ぶりにまだ実現できていないという。ボリューム満点で超濃厚なメニューが魅力で、「ドデカ炒飯」や、厚さ1センチ以上ある厚切りの特大チャーシューがのった総重量500グラム超えの「厚切り煮込みチャーシュー炒飯」、たっぷりの海老を濃厚に仕上げた「海老炒飯」などが、1位候補となる。
3軒目は、濃い味好きの栃木県民の心をわしづかみにするデカ盛りのパスタ店「スパ屋」。店舗の看板にも書かれている「宇都宮で一番濃厚なミートソース」と、魚介がこれでもかとたっぷりのった「海賊王のペスカトーレ」の2品が売上1位候補となる。
最終決戦となる4軒目は、県民が注目するローカルチェーン店ランキング1位に輝く「レストラン ペニーレイン」を訪れる。バスツアーも訪れるほどの有名店で、200席以上ある店内は待合室から人で埋め尽くされるほど。パンの名店でもあり、自慢のフランスパンを使って野菜やソーセージがたっぷり盛られた巨大な「チーズフォンデュ」と、国産和牛100％のハンバーグに超濃厚デミグラスソースとチーズソースがかかった、パンに合わせて食べたい「ペニーレイン・ハンバーグ」に注目が集まる。
この難易度MAXの最終予想に一同が困惑する中、最終解答者の西畑が冷静な考察を披露したところ、優香は「しっかりしてる！」と感心。一同も思わず拍手する展開となる。
【番組カット】おいしそう…ミシュラン二つ星シェフの「おでん」
『帰れマンデー』では、タカアンドトシがゲストと一緒に飲食店の人気メニューを当てる「帰れま10」の特別編を届ける。栃木県を舞台に「人気ローカルチェーン店で売上1位を当てないと食べれま店（てん）」に挑む。
1位メニューを予想していく。正解すれば1位メニューを食べられるが、予想を外すと食べられない。この挑戦のために朝ごはんを抜いてきたという西畑は「めちゃくちゃお腹が空いています！」と本気モード。
1軒目は、栃木県民への番組アンケートで「好きなローカルチェーン店」第2位に選ばれたファミリーレストラン「フライングガーデン」。ハンバーグやチキンなど肉尽くしのメニュー全82品がそろう。特に「爆弾ハンバーグ」は栃木県民に“バクハン”の愛称で親しまれているという。しかし、6種類のソースから選べ、ソースごとにランキングが集計されていた…。
2軒目は、昨年3月にオープンしたばかりで早くも連日大行列の「肉飯屋」へ。U字工事も何度か行こうと試みるも、その行列ぶりにまだ実現できていないという。ボリューム満点で超濃厚なメニューが魅力で、「ドデカ炒飯」や、厚さ1センチ以上ある厚切りの特大チャーシューがのった総重量500グラム超えの「厚切り煮込みチャーシュー炒飯」、たっぷりの海老を濃厚に仕上げた「海老炒飯」などが、1位候補となる。
3軒目は、濃い味好きの栃木県民の心をわしづかみにするデカ盛りのパスタ店「スパ屋」。店舗の看板にも書かれている「宇都宮で一番濃厚なミートソース」と、魚介がこれでもかとたっぷりのった「海賊王のペスカトーレ」の2品が売上1位候補となる。
最終決戦となる4軒目は、県民が注目するローカルチェーン店ランキング1位に輝く「レストラン ペニーレイン」を訪れる。バスツアーも訪れるほどの有名店で、200席以上ある店内は待合室から人で埋め尽くされるほど。パンの名店でもあり、自慢のフランスパンを使って野菜やソーセージがたっぷり盛られた巨大な「チーズフォンデュ」と、国産和牛100％のハンバーグに超濃厚デミグラスソースとチーズソースがかかった、パンに合わせて食べたい「ペニーレイン・ハンバーグ」に注目が集まる。
この難易度MAXの最終予想に一同が困惑する中、最終解答者の西畑が冷静な考察を披露したところ、優香は「しっかりしてる！」と感心。一同も思わず拍手する展開となる。