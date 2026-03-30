「選抜高校野球・準決勝、大阪桐蔭３−２専大松戸」（２９日、甲子園球場）

準決勝が行われ、大阪桐蔭が専大松戸（千葉）を３−２で破り、優勝した２０２２年以来４年ぶりの決勝進出を決めた。プロ注目でエースの吉岡貫介投手（３年）が７回５安打１失点。前回登板から“復活”の好投で勝利を導いた。智弁学園（奈良）はプロ注目のエース・杉本真滉投手（３年）が７安打１失点で完投し、２−１で中京大中京（愛知）に勝利。阪神・村上を擁し優勝した１６年以来１０年ぶりの決勝進出を決めた。近畿勢同士の決勝は２２年、大阪桐蔭ＶＳ近江以来となる。３０日は休養日で、決勝は３１日午後０時半開始。

修正力の高さを見せた。吉岡がエースとして意地の投球。３日前の反省を見事に生かし、チームを引っ張った。「前の試合は情けない結果になってしまって、チームが勝たせてくれた。今日はチームを勝たせるようなピッチングをしたい」。初回はいきなり２死一、二塁と走者を背負うも先制点は与えなかった。

甲子園で初先発となった２６日、三重との２回戦では、４回１／３を２安打７四球４暴投４失点と大荒れ。この日の三回にも、暴投で２死二、三塁とピンチを背負ったが、「悪い点は分かっていたので」と焦りはなかった。前回登板で気づいたのは「上半身の開きが早くなっていた」こと。大会休養日となった２８日の練習ではそこを徹底的に修正した。

この日の試合では左足が着地してから投げることを心がけ、体の開きを我慢した。「スライダーでカウントが取れた」と前回よりもストライク先行で試合を進め、７回５安打３四死球１失点。１０５球を投げたところでマウンドを降りた。チームを４年ぶりの決勝に導く粘りの投球を見せた。それでも「少し無駄球も多かったので７０点」と自己評価は厳しめだ。西谷浩一監督（５６）も「まだ本調子ではない」とエースへの期待を込めた。

大阪桐蔭として春４０勝に到達。さらに春夏通じ１０度目の日本一までついにあと１勝。昨年一年甲子園に来られなかった思いもある。「最後一踏ん張りできたチームが勝てるのではないかなと思います。ミスしながら勝ってきたチーム。最後みんながやってくれることを信じたい」と指揮官。吉岡も「優勝しないといけない。全員で勝ち切れたら」と力強く誓った。近畿対決を制し、最高の景色を味わう。

◆近畿勢同士の決勝 ２２年選抜大会で大阪桐蔭が近江（滋賀）に１８−１で勝って優勝して以来、４年ぶり。

◆大阪勢ＶＳ奈良勢 決勝での対決は春夏通じて初。センバツで両校は２１年春１回戦で対戦し、智弁学園が８−６で大阪桐蔭に勝利。