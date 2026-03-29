【高松宮記念】サトノレーヴが連覇達成…ルメールの見事な手綱さばきが炸裂

3月29日、中京11Rで行われた第56回高松宮記念（4歳上オープン・G1・芝1200m・1着賞金＝1億7000万円）は、C.ルメール騎乗の1番人気、サトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行）が快勝した。2馬身差の2着に15番人気のレッドモンレーヴ（牡7・美浦・蛯名正義）、3着に7番人気のウインカーネリアン（牡9・美浦・鹿戸雄一）が入った。勝ちタイムは1:06.3（良）。

2番人気で浜中俊騎乗、ナムラクレア（牝7・栗東・長谷川浩大）は6着、3番人気で松山弘平騎乗、パンジャタワー（牡4・栗東・橋口慎介）は4着敗退。

【高松宮記念】サトノレーヴがG1初制覇…ナムラクレアはまたしても2着

直線でゴボウ抜き

C.ルメール騎乗の1番人気、サトノレーヴが鮮やかな差し切りを決めて、同レース連覇を達成した。レースでは激しい先行争いを見ながら中団後方でじっくりと末脚を温存。直線勝負で慌てず騒がずのポジショニングで、いつでも動けるところから直線では外へ持ち出した。坂を駆け上がってからの勢いは一頭だけ違っており、先行各馬を悠々と差し切った。殊勲のルメール騎手は「強かったです。直線でも自分でハミを取って手前も替えてくれました。すごく速かったです」と同馬の走りを讃えていた。また、3年連続2着でこのレースがラストランとなったナムラクレアは6着までだった。

◇高松宮記念とは

春の短距離王決定戦として位置づけられている。中京芝1200mでスピードと瞬発力が問われる一戦。1971年に芝2000mの高松宮杯として創設され、1996年に芝1200mのG1へ昇格した。国内外のスプリンターが集う注目レースであり、短距離路線の頂点を占う重要な舞台。春の芝G1シリーズの幕開けを告げる一戦としても知られる。

サトノレーヴ 17戦9勝

（牡7・美浦・堀宣行）

父：ロードカナロア

母：チリエージェ

母父：サクラバクシンオー

馬主：里見治

生産者：白井牧場

【全着順】

1着 サトノレーヴ C.ルメール

2着 レッドモンレーヴ 酒井学

3着 ウインカーネリアン 三浦皇成

4着 パンジャタワー 松山弘平

5着 レイピア 丸山元気

6着 ナムラクレア 浜中俊

7着 ダノンマッキンリー 高杉吏麒

8着 エーティーマクフィ 富田暁

9着 ママコチャ 川田将雅

10着 ペアポルックス 岩田康誠

11着 ビッグシーザー 西村淳也

12着 ヨシノイースター 田辺裕信

13着 ピューロマジック 北村友一

14着 ヤマニンアルリフラ 団野大成

15着 インビンシブルパパ 佐々木大輔

16着 ララマセラシオン 丸田恭介

17着 ジューンブレア 武豊

18着 フィオライア 太宰啓介