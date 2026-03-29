2026年3月27日、韓国・ヘラルド経済によると、仁川（インチョン）国際空港で公共の施設を足で蹴るなどして暴れている女の様子を撮影した動画がインターネット上で拡散され物議を醸した。

仁川空港によると、今月17日の夜、第1ターミナルに設置されているバッテリー充電用機器を足で蹴りながら、怒りをこらえきれない様子で大声を上げる女が目撃された。拡散された動画を見ると、女がかなりの力を込めて機器を蹴っていることが分かる。止めに入った空港職員の男性につかみかかったが、駆け付けた女性職員になだめられ、落ち着きを取り戻した。

ネット上では、女は中国人ではないかという推測が広がったが、実際は韓国人だと確認されたという。女は空港警察に引き渡され、暴行と器物損壊の容疑で調べを受けている。また、何に怒って暴れていたかは明らかにされていない。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「韓国人だったなんて、恥ずかしい」「こういうやつこそ身元を報じるべきだと思う」「すごい蹴りだね。テコンドーの韓国代表になれるんじゃない？」「キックボクシング経験者だろう」「世の中おかしな人間が多いね…」「韓国人の特徴：何かあると『あれは中国人だ』と言い張る」「韓国の女は怖いよ」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）