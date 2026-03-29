２８日に放送されたＭＢＳ・ＴＢＳ系「サタプラ」では、アンタッチャブルにそっくりすぎる人気俳優がまさかの共演を果たした。

番組人気企画の「うっかりファミリー」に出てきた人物を見て、ゲストの神田愛花が「ええ？」と思わず二度見。その人物は俳優の小手伸也と野間口徹で、パッと見はどうみてもアンタッチャブルだ。

アンタッチャブルの山崎弘也は「我々がやってきたんで」というと、柴田英嗣は「我々じゃないです」と笑い「今回、私に似ているという野間口徹さんと、山崎さんに似ている小手伸也さんのＷ出演」と説明し、まじまじと野間口＆小手を見て「若かりし頃の我々ですよね」と感じ入った。

スタジオも「めっちゃ似てる」と驚くほどで、実際に始まったＶＴＲでは、小手が「お花見に、い〜く〜」などとやり、野間口も「よろしくどうぞ、なんつって」とアンタッチャブルに寄せていっており、ワイプでもスタジオゲストたちが「本当に似てる」「すごい似てる」の声が止まらなかった。

小手伸也はＸで今回の出演を告知していたが、ものまね芸人のＪＰも「めちゃくちゃ似てます」と太鼓判。ネットでも「キャスティングが神過ぎてしばらく気付かなかったです」「野間口さん気付かなかったよ」などの声も上がっていた。