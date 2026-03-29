日本はトランプ大統領率いるアメリカに対してどんな外交を展開すべきか。ICU教授で国際政治学者のスティーブン・R・ナギさんは「トランプは“外交的言語”を語らない。その言葉通りに受け取ることは誤りだが、単なる虚勢として切り捨てることも危険だ」という――。

写真＝共同通信社 トランプ米大統領との日米首脳会談を終え、記者団の取材に応じる高市早苗首相＝2026年3月19日、ワシントン - 写真＝共同通信社

■「トランプ語」をどう翻訳すればいいのか

多くの日本人にとってアメリカのトランプ大統領の「言葉」は独特なものに映るに違いない。トランプはいわゆる「外交言語」で語らない。発言は短く、取引的で、誇張に満ちている。言葉通りに受け取ることは致命的な誤りだが、同時に単なる虚勢として切り捨てることも危険だ。高市政権はこのトランプワードにどう向き合うべきか。

■「ディールの技法」――交渉哲学の源泉

トランプの世界観の知的源泉は、1987年の自伝的ビジネス書『ザ・アート・オブ・ザ・ディール』にある。

「最良のディールは力の立場から生まれる。最大の力はレバレッジだ」

彼にとって国際政治は不動産取引の延長であり、NATOの負担分担要求、関税の脅し、同盟見直しといった一連の発言はすべて同じディール的な論理から出ている。

とりわけ重要なのが「高い要求から始めよ」という原則だ。

ドナルド・J・トランプ『The Art of the Deal』（Random House Publishing Group）

「常に極端な要求から始めよ。最終的な妥結点は現実的な数字から始めるよりもはるかに有利になる」

これは行動経済学が「アンカリング（錨打ち）」と呼ぶ認知バイアスを意図的に利用する技法であり、トランプはそれを本能的かつ意図的に駆使する。以前からNATOに対して防衛費の対GDP比4％という目標を掲げるが、最初から4％を本気で要求しているわけではない。最終的な妥結点を従来の2％よりはるかに高い水準に引き上げるための錨打ちなのだ。

東京の政治家や官僚がこの発言を額面通りに受け取れば、認知ゲームの最初の段階ですでに敗北している。この論理を日本に当てはめれば、3.5％要求は絶望的な負担ではなく、2.5〜3％という「中間的着地点」を引き出すための出発点として読むべきなのだ。

■「真珠湾」発言は暗喩

3月20日、ホワイトハウスで開かれた日米首脳会談の際、日本人記者がトランプに迫った。「なぜ日本や他の同盟国に事前に知らせなかったのか」と。トランプの答えは外交的修辞を排した、いかにも彼らしい直截さを持っていた。

「日本は奇襲攻撃について何かを知っているはずだ。真珠湾を覚えているか？ 日本だって我々に知らせなかっただろう」

この発言に当惑と不快感を示す者もいた。しかし注意深く文脈を読めば、そこに見えるのは敵意でも歴史の清算でもない。トランプは真珠湾を歴史的犯罪として持ち出したのではなかった。罪を問い、道義的賠償を求めたわけでもない。

彼が行ったのは、日本人の聴衆が即座に解読できる共有された歴史的記憶を、効率的な短縮表現として使うことだった。その論理はほとんど会話的な簡潔さを持っていた。「あなたたちはどの国よりも、決定的な軍事行動が時に奇襲の要素を必要とすることを理解しているはずだ。私たちは両方ともこれを経験から知っている」と。

この読解においてトランプの発言は記者や日本を見下したものではなく、暗黙の敬意を示していた。ある意味で、日本の戦略的知性への賛辞であった。

ここから導かれる教訓は何か。日本はトランプの「歴史的言及」に反射的な対応をしてはならない。そのメッセージを受け取った、というシグナルを送りつつ、トランプ特有の「言葉」や「直截さ」にアジャストすることが、ホワイトハウスとのコミュニケーションでは効果的な場合が多い。その意味で、先の会談の場で記者とトランプとのやりとりを聞いていた高市首相は発言せず、感情的な対立を避けたのは賢いものだったかもしれない。

さらに重要なこととして、今回のイランへの攻撃で改めて露わになったことだが、トランプは事前協議なく単独で行動し得るということだ。彼はそれを正当な戦略的行動と見なしている。「真珠湾」発言は単純にその説明だった。

令和7年10月28日、トランプ大統領と共に米海軍横須賀基地を訪問した高市総理（写真＝内閣官房／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

■「アメリカは長年搾取されてきた」

2025年4月2日、トランプは「解放の日」を宣言し、日本を含む多くの貿易パートナーに「相互関税」を課した。しばしば語られる「アメリカは長年搾取されてきた」という定型句は、彼を支持する製造業のベルト地帯の有権者に向けた政治的シグナルとして機能する。「相互」という概念は公正さの衣をまとっているが、実際には「アメリカ・ファースト」である。

過去にも似た事例がある。NAFTA（カナダ、メキシコとの3カ国間の自由貿易協定）を「史上最悪のディール」と非難した後、最終的にUSMCA（カナダ・メキシコ協定、NAFTAに代わり2020年7月に発効）を「自分のディール」として着地させた。つまり「ゴールポスト」は動き得る。日本はそこから教訓を得なければならない。

関税で他国を威嚇するような態度は、いわば交渉への招待である。この時、日本は「農産物輸入拡大」「米国LNGの長期購買契約」「米国内での日本企業による雇用創出の可視化」などを組み込んだ包括パッケージを先手で提示することができれば、旧来の受動的・防御的姿勢からの脱皮を打ち出せるだろう。

重要なのは、そのパッケージをトランプが国内聴衆に「日本との美しいディール」として売り込める形に仕立てることだ。彼にとっては、合意の内容だけでなく、その政治的物語の構造こそが、合意の耐久性を決定する。

■「美しいディール」と取引主義の限界

トランプのファースト・プライオリティは自国の国益を毅然と主張する指導者としての姿勢を示すことだ。

「最も満足なディールは手強い相手を打ち負かすこと」

そうした姿勢があるため、すべての米国の要求に従順に応じる交渉相手は、協調的と好意的に受け取られるのではなく、まだ引き出せるものがあるシグナルと受け取られる。従順さや弱さは安心感をもたらさない。それはさらなる要求を呼ぶのだ。

同様に重要なのはトランプの締結シグナルを読む技術だ。彼が「美しいディール」「美しい関係」と述べるとき、それは空虚な表現ではない。「美しい」は、交渉が国内基盤に売り込める政治的物語として包装された瞬間を示すシグナルだ。

日本にとって、トランプが交渉の中で錨を打っている段階と、「美しいディール」にいたった瞬間をしっかり識別することは極めて重要だ。後者は取引が政治的に実行可能な落とし所に達したサインであり、そこで再交渉を試みれば、サイクル全体がより高い錨から再起動するだけだ。

令和7年10月28日、迎賓館赤坂離宮でトランプ大統領と首脳会談を行う高市総理（写真＝内閣官房／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

■高市首相に求められる「戦略的通訳者」の役割

高市首相は保守的アイデンティティを持ち、自律的な防衛能力の重要性を強調する姿勢を見せることはトランプとの関係における摩擦を軽減する。

しかしこの「親和性」を戦略的資産そのものとして扱うのは重大な誤りだ。トランプが重視するのはイデオロギー的共鳴ではなく、具体的成果だ。

例えば、英国・イタリアと共同追求する次世代戦闘機開発プログラム（GCAP）の技術基盤を日米共同生産へと拡大することは、「一方的貢納」から「対等な産業パートナーシップ」となり、トランプが「美しいディール」として国内聴衆に提示できる具体的な成果となるだろう。

「造船所の共同再活性化」「ミサイルサプライチェーンの統合」「半導体製造の連携強化」に関しても同様だ。とりわけ防衛支出の増額を単なる予算上の義務としてではなく、日米双方の産業基盤と雇用への投資としてアピールすることは、トランプを動かす唯一の言語となるかもしれない。

さらに高市首相はワシントンが東京を誤読しないよう、内部から積極的に働きかけることが大切だ。その時、日本の官僚的形式主義の慎重に言葉を選んだ外交は、ホワイトハウスから弱さや回避と読まれる恐れがある。日本の外交はその固有の制度的性格を捨てる必要はないが、直截さと具体性というトランプ流を取り入れる必要がある。

■同盟の受益者から同盟の設計者へ

「真珠湾」「解放の日」「相互関税」「美しいディール」――これらの「トランプ語」を解読することは日本にとって国家運営の前提条件だ。それぞれの表現が、適切に翻訳・文脈化されれば、無秩序な挑発ではなく一貫した戦略的姿勢を示していると理解できる。

錨を打つこと、歴史的暗喩の活用、そして何より常に国内聴衆を第一の受け手として想定したメッセージの発信――これがトランプの一貫した作法だ。

日本は今、同盟の受益者から同盟の設計者へと役割を転換する歴史的機会の前に立っている。しかしその転換には、トランプの言葉を解読し、能動的なアクションを起こすことが必要だ。

日本は、日米のより強固で包括的な設計・構造を構築しつつ、多国間関係を深め、いかなる指導者個人の気質にも依存しない安全保障の基盤を育てること――それが高市政権に課せられた本質的な命題である。

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スティーブン・R・ナギ国際基督教大学 政治学・国際関係学教授

東京の国際基督教大学（ICU）で政治・国際関係学教授を務め、日本国際問題研究所（JIIA）客員研究員を兼任。近刊予定の著書は『米中戦略的競争を乗り切る：適応型ミドルパワーとしての日本』（仮題）。

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（国際基督教大学 政治学・国際関係学教授 スティーブン・R・ナギ）