ユーティリティ性が支える戦力構造

登録ポジション以外で守備に就く選手は各球団に存在し、複数ポジションを担える柔軟性は長いシーズンを戦う上で重要な戦力となる。2025年は各球団でユーティリティ性を発揮する選手が多く見られ、チーム事情に応じた起用が勝敗に直結した。ここではパ・リーグ各球団の事例を整理する。

日本ハムの郡司裕也捕手は捕手登録ながら一塁、三塁、外野も守り4ポジションで出場。主力打者として打線をけん引し、リーグ屈指のユーティリティとして存在感を示した。アリエル・マルティネス捕手、吉田賢吾捕手、田宮裕涼捕手らも複数ポジションで出場。矢澤宏太投手は投手登録のまま外野に専念し73試合に出場した。中島卓也内野手は内外野を兼任し、レイエス外野手は一塁でも起用されるなど、柔軟な配置が際立った。

楽天では小森航大郎内野手が内野手登録ながら外野で25試合に出場。内野手登録で外野出場が最多となる選手が複数存在し、打撃力と守備適応力を武器に起用の幅を広げた。

西武のタイラー・ネビン外野手は外野手登録ながら一塁で121試合に出場し、外野での出場はなかった。一塁手としてベストナインとゴールデングラブ賞を受賞し、主軸として機能した。野村大樹内野手は複数内野ポジションを守り、今季は捕手登録へ変更。外崎修汰内野手は三塁に加え外野も兼任し、仲田慶介内野手は内外野で起用された。高松渡内野手は外野専任で出場し、渡部聖弥外野手は三塁での出場を重ねた。

オリックスの頓宮は捕手登録ながら一塁で126試合に出場

ロッテでは佐藤都志也捕手、寺地隆成捕手が一塁でも出場。岡大海外野手、山口航輝外野手も一塁で起用され、寺地は三塁でもプレーするなど役割の幅を広げた。

オリックスの頓宮裕真捕手は捕手登録ながら一塁で126試合に出場し、捕手での出場はなかった。山中稜真捕手も一塁と外野で出場し、中川圭太内野手は外野専任で115試合に出場した。廣岡大志内野手は内外野4ポジションを守り、大里昂生内野手も内外野を兼任するなど高い汎用性を発揮した。

ソフトバンクの中村晃外野手は一塁で89試合に出場し、外野での出場はなかった。周東佑京内野手は外野で96試合に出場し、内野守備には就かなかった。石塚綜一郎捕手は一塁と外野で出場し、谷川原健太捕手は外野と捕手を兼任。牧原大成内野手も二塁と外野をこなし、首位打者を獲得するなど攻守で存在感を示した。

登録ポジションの枠を超えて起用される選手は、今季もチームに不可欠な戦力となる。本来の守備位置にとらわれない起用が進む中、マルチな才能を発揮する選手の価値はさらに高まっていく。（「パ・リーグ インサイト」望月遼太）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）