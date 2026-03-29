「お母様とのお買い物ですかぁ〜」年上友人とデパコス売場、女性に店員が放った失礼すぎる一言

百貨店での買い物は、高い金額を払う分、丁寧な接客もセットで期待してしまうものだ。そこで裏切られるとショックが大きい。

投稿を寄せた沖縄県の40代女性は、年上の女友達とブランド化粧品を買いに行った際、店員から耳を疑う言葉をかけられたという。

「『お母様とのお買い物ですかぁ〜』という女性店員。嘘でも姉妹とか友達と言ったほうが接客上手なのに、残念でした」

ただの友人関係だった2人にとって、これほど失礼な決めつけはない。黙っていたほうが全然マシだ。この店員に悪気はなかったとしても、客の気分は良くないだろう。（文：境井佑茉）

自分の名義なのに「これ旦那さんのカードだから注意して」

山口県の40代女性も同様に、地元の百貨店での出来事を今も忘れられないという。クレジットカードで会計をしようとカードを出したときのこと。

「わたしに聞こえるところで店員さんの上司が『これ旦那さんのカードだから注意して』と言ってました」

カードはもちろん女性名義のものだ。女性の名前が男女どちらでも使われるものだったので、勝手に「夫名義のカードを勝手に使っている」と思われたのだろうか。「注意して」という言い方は確かに気になる。女性は「20年経つけどいまだにモヤモヤします」と心境を明かしている。

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