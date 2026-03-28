実業家の春木開氏（３７）が２８日に自身の「Ｘ」を更新。実業家の三崎優太氏とインフルエンサーのてんちむの結婚を祝った。

「青汁王子とてんちむの結婚が話題だけど」とニュースに触れた春木氏は「年始に鬼電きてあまりにしつこいから出たら『赤い稲妻が走った！ 結婚する！！』」と三崎氏からの報告を回顧。「正直その時はまた話題作りかエンタメだろうなと思ってた」と振り返った。

しかし、直接会って話し「あ、これ本気だな」という空気を感じ始めたという。

結婚指輪について「Ｘで１０００万とか言われてるけど余裕でその何倍もするグラフの指輪。しかもダイヤの中でも最高ランクの０．１％以下しかないフローレスダイヤらしい」と明かすと「独身時代キャバクラ行っても絶対自分で払わなかったあの王子が。これこそはにゃ！？ってなってたら『ポジティブ足りない！生涯のパートナーに本気を伝えるのは普通だろ』って言われてああ、これは本物だわって確信した」と話した。

続けて「正直昔みたいな遊び方はできなくなるのは少し寂しいけどお互い大人な人生にシフトしていこう」と声をかけると「王子、てんちむ末長くお幸せに。同い年の親友として心から祝福してます」とつづった。