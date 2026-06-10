実業家の三崎優太氏が１０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、元２ちゃんねる管理人のひろゆき氏と対談した。三崎氏はひろゆき氏に堀江氏と共演ＮＧとなっている理由を尋ねた。堀江氏とひろゆき氏は長年、盟友関係だったが、この数年は犬猿の仲となり、堀江氏はリング上での対戦オファーまで送っている。ひろゆき氏は「僕は堀江さんのこと好きですけど、堀江さんが僕のことを嫌いというだけ。僕に聞かれても理