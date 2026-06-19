AIは俳優やアーティストの仕事をどこまで代替しうるのか。映画界でも議論が続くこの問いについて、マーベル『スパイダーマン』シリーズのトム・ホランドが自身の見解を語った。ホランドによれば、AIはデータを処理することはできても、人間の感情や創作の本質を理解することはできないという。 スペインのテレビ番組「」にゼンデイヤとともに出演したホランドは、司会者から「俳優の仕事において