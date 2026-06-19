１４日（日本時間１５日）のオランダ戦（２△２）で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、第２戦のチュニジア戦を欠場することが１８日、決まった。メキシコに遠征したチームに同行せずにベース合宿地のナッシュビルに残留して治療に専念することをチーム広報が発表した。視線は前を向いていた。この日、当初はホテルで治療とリハビリに専念するとアナウンスされていたが、全体練習後の午後１時