【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生 気象庁 気象庁は１９日（金）「熱帯低気圧」が発生したと発表しました。今後２４時間以内に「台風」に発達する見込みで、今後の動向に注意が必要です。 を画像で掲載しています。 予報円の中心を進んだ場合 ５日後の２４日（水）１５時には、 位置）フィリピンの東（北緯19度50分東経124度35分） 進行方向）北西 速さ）ゆっくり（時速９キロ以下） 中心気圧）970hpa 最大風速