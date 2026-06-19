米国運輸保安局が異例の注意サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日熱戦が繰り広げられている。開催国の一つ、米国の運輸保安局（TSA）は世界から集まる各国のサポーターに異例の“注意喚起”を行った。ユーモアあふれる投稿は「これは面白い」「これまで何個没収したの？」と大きな反響を呼んでいる。米国の空港で手荷物の確認やボディチェックなどの保安検査を行うTSA。日本時間19日、公式XでW杯のサポーターたちにこ