吉井新監督の初陣は古巣ロッテ相手プロ野球の楽天は19日、ZOZOマリンスタジアムでロッテと対戦。17日に就任が発表された吉井理人新監督にとっての初陣は、昨季まで指揮を執った古巣相手となった。試合前のメンバー表交換の映像が公開されると、「違和感ありありだよ」「なにこれ夢？」とファンから困惑の声が上がった。試合前のメンバー表交換。楽天のユニホームに身を包んだ吉井監督は、笑顔でホームプレート付近に歩を進めた