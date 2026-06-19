桃好きにはたまらない季節限定イベントがタカノフルーツパーラーに登場します。2026年7月1日から9月9日まで開催される「タカノフルーツティアラ～Summer Peach～」では、旬の桃を思う存分楽しめるカットフルーツ食べ放題と、桃をテーマにしたアフタヌーンティーセットをご用意。みずみずしい桃の魅力をさまざまなスタイルで味わえる、夏だけの特別なひとときを楽しん