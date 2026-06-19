国際サッカー連盟(FIFA)が日本時間19日、FIFAワールドカップ2026のグループステージ第1節で輝きを放ったアタッカー、チャンスメーカー、ディフェンダーのパワーランキングを発表しました。今回のランキングはピッチで躍動する選手たちの試合ごとのパフォーマンスデータからポイントを算出。フィールドプレーヤーは全員、攻撃、創造性、守備の3つのカテゴリーで0〜10点のスコアで採点されます。そして第1節を終えた時点での「攻撃(A