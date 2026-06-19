攻撃の応酬が続くイスラエルとレバノンを拠点とするイスラム教シーア派組織ヒズボラが、停戦に合意したなどとロイター通信が報じました。ロイター通信は19日、複数のアメリカ政府関係者の話として、イスラエルとヒズボラが停戦に合意したと報じました。日本時間午後10時に停戦が発効したということです。アメリカとイランが署名した戦闘終結に向けた覚書では、レバノンを含むすべての戦線での戦闘終結を明記していますが、イスラエ