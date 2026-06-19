攻撃の応酬が続くイスラエルレバノンを拠点とするイスラム教シーア派組織ヒズボラが、停戦に合意したなどとロイター通信が報じました。ロイター通信は19日、複数のアメリカ政府関係者の話として、イスラエルヒズボラ停戦に合意したと報じました。日本時間午後10時に停戦が発効したということです。アメリカとイランが署名した戦闘終結に向けた覚書では、レバノンを含むすべての戦線での戦闘終結を明記していますが、イスラエ