15日の日本代表のW杯初戦・オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英（25）について、所属のレアル・ソシエダのエリック・ブレトスSD(スポーツディレクター)が公式Xで言及した。「ご存知の通り、膝を軽く痛めている。こうした短期間の大会ではどんな小さなトラブルも影響が大きくなる。数試合欠場することになるが、それほど深刻ではない。今後の回復状況や日本代表がどこまで勝ち進むかによるが、W杯期間中に再びプレーできる可