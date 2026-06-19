日本マクドナルドは、今年も引き続き年間を通して人気の商品を次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーンでおトクを届けている。そんな「トクニナルド」キャンペーンの第4弾として6月22日から7月3日までの12日間限定で人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズをおトクな特別価格250円（通常価格：Mサイズ350円〜・Lサイズ400円〜）で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗（デリバリーおよび店舗の所