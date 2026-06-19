「巨人２−３中日」（１９日、東京ドーム）巨人の橋上監督代行が審判に抗議する場面があった。３−２の七回無死一塁。カウント２−２から一走・松本がスタート。その際、空振り三振した打者・ダルベックの体が一塁方向へ流れて、捕手・石伊の送球を邪魔する形となった。石伊の送球は上に大きくそれて、松本は二塁に到達した。その直後、球審の長井審判員がマイクを持って「ダルベック選手は三振でアウト。その際、捕手の送