LUUPって普通に危なくない？政治的なロビイング活動をして、ノーヘルで走行できるようなルールになったけど、ヘルメット着用を義務にしたら利用者が減って売上減るからでしょ？



自社の売上なんかよりも安全を守れよと思う。あんなのノーヘルで走らせてたら、そりゃ死人が出るよ。