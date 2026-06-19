大学入試センターは１９日、来年１月１６、１７日に実施する大学入学共通テストの受験案内を公表した。不正行為の防止対策として、スマートフォンなど通信機能のある電子機器の取り扱いを厳格化した。スマホやスマートウォッチ、タブレット端末などについて、試験時間中は、かばんの中にしまっていなければ、使用しているものとみなされ、不正行為となる。電源を切っていても机の上に置いていたり、服のポケットに入れていたり