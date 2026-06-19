新型「CR-V」発売！台湾ホンダは2026年6月13日、「CR-V」をマイナーチェンジして発売しました。今回の新型CR-Vにおける最大のポイントは、多くのユーザーから導入が熱望されていた「e：HEV」ハイブリッドシステムの採用です。【画像】超カッコいい！ これが新型「CR-V」です！（5枚）これに伴い、装備の充実化や防音対策（遮音エンジニアリング）の強化といった目に見えない部分の大幅なアップグレードが行われました。一