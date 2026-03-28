櫻井翔が主役だと感じる「嵐の楽曲」ランキング！ 『サクラ咲ケ』を超えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、櫻井翔さんにスポットを当てたランキングです。嵐は、2026年5月31日で活動を終了すると発表し、現在はラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催中。多くの作品の中で、櫻井さんが目立っているのはどの楽曲でしょうか？
それでは、「櫻井翔が主役だと感じる嵐の楽曲」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
爽やかなメロディーと背中を押してくれる歌詞の応援ソングで、春に聞きたい歌としていまでも大人気。『サクラ咲ケ』に、勇気をもらった人も多いのではないでしょうか？ 櫻井さんは同曲でRap詞を担当し、素晴らしいラップを披露しています。
回答者からは、「櫻井くんのラップが印象的だからです」（60代女性／長崎県）、「受験生の応援ソングとして定着しており、知的なイメージのある櫻井さんにぴったりの楽曲」（40代女性／鹿児島県）、「受験の時よく聴いてた」（20代男性／千葉県）などの意見が寄せられました。
同曲で櫻井さんは、メッセージ性の高い力強いラップを披露。いまでも色あせない名曲として、多くのファンから投票が集まりました。
回答者からは、「櫻井さんのラップが一番有名な曲で誰でも歌えるため」（30代女性／東京都）、「彼のキレのあるラップから始まるこの曲は、彼なしでは成り立たないと思うから」（40代女性／大阪府）、「デビュー曲で、ラップを櫻井くんが歌って、印象が強く残っている」（40代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
今回は、櫻井翔さんにスポットを当てたランキングです。嵐は、2026年5月31日で活動を終了すると発表し、現在はラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催中。多くの作品の中で、櫻井さんが目立っているのはどの楽曲でしょうか？
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2位：『サクラ咲ケ』／50票2位に選ばれたのは『サクラ咲ケ』です。2005年3月23日に発売された通算14枚目のシングルで、櫻井さんが出演した「城南予備校」のCMソングに起用されました。
爽やかなメロディーと背中を押してくれる歌詞の応援ソングで、春に聞きたい歌としていまでも大人気。『サクラ咲ケ』に、勇気をもらった人も多いのではないでしょうか？ 櫻井さんは同曲でRap詞を担当し、素晴らしいラップを披露しています。
回答者からは、「櫻井くんのラップが印象的だからです」（60代女性／長崎県）、「受験生の応援ソングとして定着しており、知的なイメージのある櫻井さんにぴったりの楽曲」（40代女性／鹿児島県）、「受験の時よく聴いてた」（20代男性／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位：『A・RA・SHI』／69票1位に選ばれたのは『A・RA・SHI』でした。1999年11月3日に発売されたデビューシングルで、『バレーボールワールドカップ1999』（フジテレビ系）のイメージソングとして大ヒットを記録。詞の中にグループ名が入る作品となり、印象深い人が多いようです。
同曲で櫻井さんは、メッセージ性の高い力強いラップを披露。いまでも色あせない名曲として、多くのファンから投票が集まりました。
回答者からは、「櫻井さんのラップが一番有名な曲で誰でも歌えるため」（30代女性／東京都）、「彼のキレのあるラップから始まるこの曲は、彼なしでは成り立たないと思うから」（40代女性／大阪府）、「デビュー曲で、ラップを櫻井くんが歌って、印象が強く残っている」（40代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)