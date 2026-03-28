【算数クイズ】1、2、4、8、16に続く数字は？ シンプルだけど奥が深い！
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！
コンピューターの世界でもよく見かける数字の並びです。ルールさえ分かれば、一瞬で答えが導き出せますよ。
1, 2, 4, 8, 16, □
ヒント：隣り合う数字を比べてみましょう。前の数字を「何倍」すると、次の数字になりますか？
答えを見る
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▼解説
今回の数列は、「前の数字を2倍すると、次の数字になる」という法則で並んでいました。順番に計算を確かめてみましょう。
1 × 2 = 2
2 × 2 = 4
4 × 2 = 8
8 × 2 = 16
この法則に従うと、次は「16」を2倍した数になります。
16 × 2 = 32
よって、正解は「32」となります。「2の累乗（2のn乗）」と呼ばれる数字の並びでした。スムーズに暗算できましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
コンピューターの世界でもよく見かける数字の並びです。ルールさえ分かれば、一瞬で答えが導き出せますよ。
問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。
1, 2, 4, 8, 16, □
ヒント：隣り合う数字を比べてみましょう。前の数字を「何倍」すると、次の数字になりますか？
答えを見る
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正解：32正解は「32」でした。
今回の数列は、「前の数字を2倍すると、次の数字になる」という法則で並んでいました。順番に計算を確かめてみましょう。
1 × 2 = 2
2 × 2 = 4
4 × 2 = 8
8 × 2 = 16
この法則に従うと、次は「16」を2倍した数になります。
16 × 2 = 32
よって、正解は「32」となります。「2の累乗（2のn乗）」と呼ばれる数字の並びでした。スムーズに暗算できましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)