『ばけばけ』に出演する「演技がうまいと思う女性俳優」ランキング！ 「高石あかり」を抑えた1位は？
ヒロインの歩みとともに、多くの人物との関係が描かれていくNHK朝ドラ『ばけばけ』。個性豊かな女性キャラクターたちが物語に深みを与えています。
All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する演技がうまいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、高石あかり（※高は、はしごだか）さんです。士族の家に生まれた怪談好きのヒロイン・松野トキを演じています。トキはトミー・バストウさん演じる外国人教師のレフカダ・ヘブンと結婚。せりふの長い会話劇も多く、家族間で繰り広げられる軽快でコミカルなやりとりも話題となっています。
高石さんは2025年に日曜劇場『御上先生』（TBS系）や映画『ゴーストキラー』、Netflixオリジナルドラマ『グラスハート』など、数々の話題作に出演。2月4日には、将来の飛躍が期待される人に贈られる「第50回エランドール賞」を受賞するなど、注目を集めています。
回答者からは「真剣な感じが、演じていることを忘れさせるくらい引き込まれるから」（30代女性／長崎県）、「見れば見るほど魅力的に感じるから」（50代女性／愛知県）、「自然な演技でとても馴染んでいたと思うから」（40代女性／島根県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、ヒロインの母・松野フミ役を務める池脇千鶴さんです。朝ドラへの出演は主演を務めた『ほんまもん』（2001年）以来、約24年ぶり。本作では、優しくしっかり者の母親像を演じています。
近年ではドラマ『アンメット』（フジテレビ系／2024年）で演じた昏睡状態の娘を抱える母親役や、映画『サンセット・サンライズ』（2025年）の中年女性役など、自然体なビジュアルと繊細な感情表現が印象的。その飾らない佇まいや芯のある演技で、本作でも存在感を放っています。
回答コメントでは「母親の印象がなかったが、しっかり母親に見えた」（30代女性／神奈川県）、「セリフがない場面でも背中や視線で多くを語るような、圧倒的な表現力に引き込まれます」（50代男性／神奈川県）、「さりげないセリフが、存在感あって、主人公を支えている」（40代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する演技がうまいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：高石あかり（松野トキ）／93票
2位にランクインしたのは、高石あかり（※高は、はしごだか）さんです。士族の家に生まれた怪談好きのヒロイン・松野トキを演じています。トキはトミー・バストウさん演じる外国人教師のレフカダ・ヘブンと結婚。せりふの長い会話劇も多く、家族間で繰り広げられる軽快でコミカルなやりとりも話題となっています。
高石さんは2025年に日曜劇場『御上先生』（TBS系）や映画『ゴーストキラー』、Netflixオリジナルドラマ『グラスハート』など、数々の話題作に出演。2月4日には、将来の飛躍が期待される人に贈られる「第50回エランドール賞」を受賞するなど、注目を集めています。
回答者からは「真剣な感じが、演じていることを忘れさせるくらい引き込まれるから」（30代女性／長崎県）、「見れば見るほど魅力的に感じるから」（50代女性／愛知県）、「自然な演技でとても馴染んでいたと思うから」（40代女性／島根県）といったコメントが寄せられています。
1位：池脇千鶴（松野フミ）／121票
1位にランクインしたのは、ヒロインの母・松野フミ役を務める池脇千鶴さんです。朝ドラへの出演は主演を務めた『ほんまもん』（2001年）以来、約24年ぶり。本作では、優しくしっかり者の母親像を演じています。
近年ではドラマ『アンメット』（フジテレビ系／2024年）で演じた昏睡状態の娘を抱える母親役や、映画『サンセット・サンライズ』（2025年）の中年女性役など、自然体なビジュアルと繊細な感情表現が印象的。その飾らない佇まいや芯のある演技で、本作でも存在感を放っています。
回答コメントでは「母親の印象がなかったが、しっかり母親に見えた」（30代女性／神奈川県）、「セリフがない場面でも背中や視線で多くを語るような、圧倒的な表現力に引き込まれます」（50代男性／神奈川県）、「さりげないセリフが、存在感あって、主人公を支えている」（40代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)