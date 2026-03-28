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脱・税理士の菅原氏が売上を左右する言葉を解説！『このワードがあると人は買いたくなる…お得に感じさせるキーワード7選を紹介します！』

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『このワードがあると人は買いたくなる…お得に感じさせるキーワード7選を紹介します！』は、脱・税理士の菅原氏が、小山 竜央氏の著書『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』をもとに“価格の見え方”そのものに切り込んだ内容である。



単純に安くするのではなく、どう伝えるかによって価値の印象は変化する。菅原氏が示すのは、価格という事実ではなく、受け手の認識に働きかける設計の重要性である。ここに、価格競争から抜け出すヒントがある。



特に印象的なのが「1日あたり」という分解の視点だ。総額という大きな数字を時間単位に置き換えるだけで、心理的な距離は一気に縮まる。長期利用や継続価値と結びつけることで、単発の支出という認識から別の解釈へと移行する構造が見えてくる。



また「余分なコストを断つ」という表現は、合理性と納得感を同時に生む言い回しである。実際の内訳以上に、効率的で無駄のない設計であるという印象を与える点に特徴がある。



一方で「記念」という言葉は、意思決定の後押しとして機能する。購入の理由が明確でない状況でも、節目や期間が提示されることで行動のきっかけが生まれる。この構造は日常の購買行動にも広く見られる現象である。



他にも紹介されるが、これらの言葉は、それぞれ独立して作用するだけでなく、組み合わせることでより強い印象を形成する。情報の中身が同じであっても、伝達の方法次第で判断は変わるという前提が一貫している。



人の判断は必ずしも数値だけで決まるものではない。その揺らぎにどう働きかけるのか。本編では具体的な例とともに、その違いがより具体的に示されている。