TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』2026年7月TVアニメ放送決定！キービジュアル公開！

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2023年にNTTドコモ「Lemino」にて実写ドラマ化もされた、江島絵理が描く話題作、TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』の放送が2026年7月に決定し、キービジュアルが公開された。

キービジュアルには、メインキャラクターの深月 綾と夜絵美緒が向かい合う姿が描かれているほか、すでに情報公開されている犬井夕・一ノ瀬珠樹のほか、小学生ゲーマーの藤宮亜里沙をはじめとする新キャラクターの姿も描かれている。

そして3月28日(土)・29日(土) に開催される日本最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」KADOKAWAブースにて今回発表されたキービジュアルを使用したビッグポストカードの配布が決定した。

●作品情報

TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』

【スタッフ】

原作：江島絵理「対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」

（MFコミックス フラッパーシリーズ／KADOKAWA刊）

監督：井畑翔太

シリーズ構成：渡航

キャラクターデザイン：松本麻友子

美術設定：高橋麻穂

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：林由稀

撮影監督：伊藤康行

編集：小島俊彦

音響監督：立石弥生

音楽：橋口佳奈

アニメーション制作：ディオメディア

収録協力：FAV gaming

【キャスト】

深月 綾：長谷川育美

夜絵美緒：市ノ瀬加那

犬井 夕： 千本木彩花

一ノ瀬珠樹：下地紫野

藤宮亜里沙：長縄まりあ

お嬢さま学校に入学した庶民・深月綾は、

校内で最も注目を集める存在「白百合さま」こと夜絵美緒に憧れていた。

「……私もお嬢さまオーラを全身に纏いたい……！」

しかしある日、綾は美緒が誰もいない教室で対戦格闘ゲームに興じている場面を目撃してしまう。

そして、美緒は綾が格闘ゲーマーであることを見抜き――!?

学内でゲームをすることは厳禁。それでも二人は、今、戦いたい！

お嬢さまたちの熱き格ゲーライフの火蓋が切って落とされる!!

©2025 江島絵理/KADOKAWA/「対ありでした。」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』公式サイト

https://taiari-anime.com